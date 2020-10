Por falta de quórum, la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, suspendió la votación en lo general, del dictamen mediante el cual desaparecerán 109 fideicomisos públicos, entre ellos

El Fonden, el Fidecine, y los Fondos para protección a periodistas, y a deportistas de Alto Rendimiento.

“En virtud de que no se ha alcanzado el quórum, se levanta la sesión y cito para la próxima el día martes 6 de octubre del año en curso, a las 11 horas, para continuar con la votación en lo general y la discusión en lo particular del proyecto de decreto en materia de fideicomisos”.

Los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, a quienes se sumaron las fracciones del Verde y PT, jugaron sus fichas al no participar de la votación del dictamen, obligando al pase de lista, donde sólo hubo 222 de 500 diputados. (Por Arturo García Caudillo)