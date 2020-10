Emulando a Nuevo León donde piden la reapertura de los estadios, en Jalisco el tema también será analizado por la mesa de salud, reconoció el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, aunque es un hecho que estos espacios no abrirán al 100 por ciento de su capacidad.

“Por ningún motivo, bueno en el caso del Estadio Jalisco, en cuanto a la Federación Mexicana de Futbol que fue la que ya está abriendo esta oportunidad, en el Estadio Jalisco por ningún motivo llegaremos a la propuesta de la federación que es albergar a alrededor de 40 mil aficionados”.

Señaló que el tema será presentado el martes y los clubes no han presentado aún los protocolos sanitarios.

Señaló el alcalde que lo adecuado sería hablar de porcentajes para los aforos en los Estadios, que no exceda 25 por ciento.

En el Estadio Jalisco podrían ingresar 13 mil 700 aficionados, mientras que en el Akron serían 12 mil 400. (Por Héctor Escamilla Ramírez)