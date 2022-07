Aunque no es aconsejable que se suspenda el proceso de formación de estudiantes de medicina, se revisarán las condiciones de seguridad bajo las cuales están prestando sus servicios, reiteró el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tras el asesinato del médico pasante, Erick Andrade.

“Pues lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda el proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse, pero sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad, pero desde luego, no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras”.

Y es que este fin de semana el joven pasante Erick Andrade, quien prestaba sus servicios en la Clínica de El Salto en Pueblo Nuevo, Durango, fue asesinado a sangre fría por un comando armado, cuando atendía a un paciente herido. (Por Arturo García Caudillo)