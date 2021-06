El entrenador peruano, Juan Reynoso, quien llevó al Cruz Azul al título tras una sequia de 23 años y 5 meses, anunció anoche que como agradecimiento le regalaría su medalla de campeón a Enrique Meza, ex-técnico de la Máquina.

“Para agradecer a alguien que fue fundamental y que es el profe Meza, sobre toda su sabiduría, sus enseñanzas, me trajo como jugador, después me dio la oportunidad como auxiliar, y me decía el profe que ya ojala alguien acabe con este suplicio (de que el Cruz Azul no sea campeón) por que me levanto en la noches y ya quiero que acabe, y esto es para él. El reconocimiento que el se merece y Dios quiera el fútbol me premie y me de más medallas, pero la de esta noche es para el”.

Y este lunes ambos entrenadores tuvieron una reunión en la que Reynoso le entregó la medalla de campeón al “Ojitos” Meza.

Por cierto que, tras coronarse campeones con Cruz Azul los jugadores Luis Romo y Orbelín Pineda se incorporaron este lunes a la concentración de la Selección Mexicana en Denver, Colorado de cara a la semifinal de la Concacaf Nations League que disputará el Tri el próximo jueves ante Costa Rica.

En cambio, Roberto el “Piojo” Alvarado recibirá unos días de descanso por su situación familiar antes de integrarse al representativo que dirige Gerardo Martino. (Por Manuel Trujillo Soriano)