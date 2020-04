El anuncio del final de la carrera como entrenador de Ricardo Antonio la Volpe llegó de una manera poco esperada. Fue en un programa de televisión, donde al momento de discutir, señaló que ya no regresará a dirigir luego de evidenciar que pasó una mala etapa en Toluca, el cual sería su último club.

El argentino quien casi llegó a los 37 años como técnico, solo ganó un título de liga con Atlante. Perdió finales con América y Atlas. Llevó también al Mundial de 2006 a la Selección Mexicana.

La Volpe esto es lo que dijo en charla en ESPN donde trabajó como comentarista:

“Yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. A donde considere yo. Yo Ricardo Antonio la Volpe dice, ¿A dónde mejor haces? Dentro de la cancha. Yo no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales, después de lo que me pasó en Toluca, no. ya, ya, ya”.

Señaló que aspira a seguir en el futbol, pero como director deportivo de un equipo. (Por Martín Navarro Vásquez)