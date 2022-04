Como drásticas califica el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos para quienes viajen a Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Señala sin embargo que no deben esperarse afectaciones drásticas para el sector turismo.

“Entonces sí tienen afectación pero no es una afectación mayor. El ejemplo es Cancún no?, que ha tenido eventos muy importantes, muy malos en sentido de seguridad y pues ha mantenido su ocupación pero sí son temas que nos preocupan y debemos ocuparnos en solucionar esos problemas”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara Raúl Uranga Lamadrid indicó que recientemente se reunió con una delegación proveniente de Utah quienes manifestaron sentirse seguros en el estado. (Por José Luis Escamilla)