Juan José Frangie Saade rindió este jueves protesta como el próximo presidente municipal de Zapopan para el período 2021-2024.

Durante su mensaje aseguró que no se trata de una nueva administración, sino de la continuación de la que encabezó Pablo Lemus Navarro durante los últimos seis años.

“Lo que inicia hoy no es una nueva administración, ni un arranque de gobierno. No estamos empezando de cero. Lo que inicia hoy es un nuevo capítulo en la ciudad de las niñas y de los niños. Por eso tengan la certeza de que la esencia de un gobierno amable, sensible y cercano seguirá presente”.

A la ceremonia de protesta acudieron varios invitados del sector empresarial, de donde Juan José Frangie emergió.

Llamó la atención la presencia entre los invitados de líder moral de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López, de quien se ha referido el gobernador Enrique Alfaro en varias ocasiones durante la actual disputa con la casa de estudios. (Por José Luis Escamilla)