El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estrenó presidenta, y anoche Paula Ramírez Höhne rindió protesta como titular del árbitro electoral local. En su discurso, destacó que habrá coordinación con las fuerzas políticas y que el IEPC actuará con autonomía e imparcialidad:

“La mejor prueba de autonomía e independencia es el apego riguroso a las normas y procedimientos qué establece en nuestro sistema electoral. Privilegiaré la lectura y aplicación literal de las normas. Los actores políticos, partidos, gobierno y sociedad deben saber que el GPS no hará nada que no esté expresamente, explícitamente señalado en nuestros códigos”

Ex periodista y académica, Paula Ramírez es la segunda presidenta de este organismo y ocupará el cargo por un periodo de siete años, por lo que le corresponderá la organización de los procesos electorales de 2024 y 2027. (Por Héctor Escamilla Ramírez)