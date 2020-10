Robaron las oficinas de relaciones exteriores ubicadas en Plaza Bonita , el robo se cometió aparentemente el fin de semana y esta mañana al llegar empleados y usuarios se toparon con las puertas cerradas, aquí uno de ellos.

“Nada mas nos avisaron que por causas de fuerza mayor no iban a poder atender el día de hoy, pero luego ya preguntándole a la gente que estaba aquí según parece que se metieron a robarles y uno de los empleados que ya hace mucho que yo lo conozco, el me comentó precisamente que les habían dicho que hoy no podían hacer nada”.

El robo a Relaciones Exteriores pudo haberse cometido a noche según testigos, sin embargo, resulta extraño y que siempre se quedan un vigilante en el interior. (Por José Luis Jiménez Castro)