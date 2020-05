Charros de Jalisco ya cuenta para la siguiente campaña con el tapatío Cristian Villanueva, ex de San Diego, y tendrá a Roberto Osuna ex lanzador de Toronto y actual jugador de Astros de Houston.

El mismo jugador ya le confirmó que llegará a Charros al presiente del equipo, Salvador Quirarte, quien esto comentó.

“Platiqué con Roberto Osuna hace tres días y en la plática me dice: ‘Oiga, independientemente de que si hay o no temporada en Grandes Ligas, yo voy a jugar a Guadalajara. Porque necesito tener más actividad, el siguiente año soy agente libre y quiero llegar en óptimas condiciones’. Creo que hay una gran cantidad de jugadores en Grandes Ligas, que van a querer venir a con nosotros”.

Por otro lado Salvador Quirarte dijo que la Liga del Pacífico planea recorrer su calendario de la temporada 2020-21, para que no se empalme con la Liga Mexicana de Verano, por lo cual podría iniciar temporada hasta el mes de noviembre, en lugar de hacerlo en la primera semana de octubre como es una costumbre. (Por Martín Navarro Vásquez)