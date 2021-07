El actor Roberto Palazuelos visitó Guadalajara para participar en Intermoda, en donde presentó su línea de ropa “Papi Palazuelos”, en entrevista con Notisistema, el también empresario mencionó que fue durante la cuarentena y debido a los memes que le hicieron en redes sociales, que tomó la decisión de ingresar al mundo de la moda:

“Estaba yo en la pandemia y decía, híjole, debería dedicarme a algo en línea y de repente veía los memes y dije, esto es lo que voy a hacer, esto ya es un fenómeno, o sea, como es posible que a un personaje le hagan 2 o 3 memes al día, tantos y tantos mexicanos que tienen una gran creatividad, y de ahí salió, pero no fue fácil, porque de esto yo no conozco mucho, pero con Laurita me ayudé mucho, con Laura Velazco, la diseñadora de Jalisco”.

Roberto Palazuelos aseguró que su próxima meta es ser Presidente Municipal de Tulum y después Gobernador de Quintana Roo. (Por Katia Plascencia Muciño)