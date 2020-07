Para demostrar la utilidad de la ciclovía de la avenida Guadalupe que construye el ayuntamiento de Zapopan, un centenar de ciclistas realizaron una rodada sobre el trazo de la bicisenda a partir de la avenida Rafael Sanzio desde donde partió el contingente hacia el periférico Manuel Gómez Morín.

A pesar de que la tarde fue lluviosa los ciclistas enfundados en sus impermeables rodaron por la ciclovía en demanda de que no se detenga este proyecto de infraestructura para fomentar la movilidad no motorizada.

Debido a que en los últimos días las manifestaciones en contra de la ciclovía fueron constantes, los ciclistas acordaron no confrontarse con los vecinos de la zona, comerciantes ni automovilistas pues su único objetivo era el de hacerse notar y destacar la necesidad de tener una ruta segura para transitar en bicicleta por la avenida Guadalupe. (Por Víctor Montes Rentería / Foto:@BicicletaBlanca)