El jugador de Atlas, Jesús Angulo, dice que luego de superar la fractura en un pie, lo que desea es recuperar su nivel y volver a la selección mexicana, pues se mantiene intacto el sueño de ir a Tokio 2020, a un año de distancia.

“Para todo futbolista no es nada bueno, nada agradable, como una lesión encima. Yo me enfocaba en recuperarme lo más pronto posible. Retos individuales tengo como jugar lo mayor posible para el torneo, que Dios me bendiga y ni una lesión, ir a Preolímpico, Olímpicos, regresar a la Selección sería un reto que me estoy planteando muy fuerte”.

Por otro lado, Angulo al ser cuestionado sobre la crisis por Covid19 que sacude al país y a la Liga MX, señaló que “estando en la cancha ni te acuerdas de eso, estás más concentrado en divertirte, en hacer lo que te gusta, lo que te apasiona en la cancha. Ni te acuerdas del COVID. Cada quien, cada futbolista toma sus protocolos en lo personal, dentro y fuera de la cancha y es lo fundamental, si nos cuidamos todos, nadie va a salir positivo y hay que seguir los protocolos al pie de la letra”.

Los rojinegros entrenaron esta mañana de cara al debut en el torneo ante Xolos, en Tijuana. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Cuartoscuro)