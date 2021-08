El clavadista Rommel Pacheco termino en sexto lugar en el trampolín de 3 mts y le puso fin a su carrera olímpica de 28 años y dijo que se va sin presea en estos juegos, pero feliz.

“Me voy muy contento, estaba con cuenta regresiva de los clavados que tenia que hacer, me hubiera encantado de verdad retirarme con esa medalla, pero me voy feliz, me voy feliz y al final levante poquito la mirada para ver última vez el escenario y me voy feliz, sexto lugar olímpico. Que he sido bendecido, agradecido y que he durado 28 años, pero ya es momento de decir adiós y aunque de verdad me hubiera encantado irme con la medalla, me voy sumamente feliz”.

Pacheco participó en cuatro Juegos Olímpicos, Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, pero nunca ganó una medalla olímpica.

(Por Manuel Trujillo Soriano).