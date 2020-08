El holandés Ronald Koeman, fue presentado hoy como nuevo técnico del Barcelona luego de firmar por dos años el contrato tras el cese de Quique Setién.

“Hoy es un día para estar muy feliz orgulloso. Todos saben lo que es el Barça para mí. Es mi casa. Es un reto y hay que hacer cambios porque la imagen del otro día no lo que queremos ni yo, ni los directivos”, fueron las primeras palabras del ex entrenador de la Selección de Holanda.

Sobre el tema de buscar retener a Leo Messi, señaló que “me encantaría trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario”.

Koeman firmó por dos años, hasta junio del 2021. (Foto FC Barcelona/Por Martín Navarro Vásquez)