La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusó directamente al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, de dirigir la red de corrupción para desviar recursos a las campañas del PRI en las elecciones del 2015 y 2018, y deslindó de responsabilidad al ex presidente Peña Nieto, asegura el abogado Sergio Arturo Ramírez, miembro del equipo defensor de la ex funcionaria.

“Al ex presidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera, porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él Todo lo es directamente Luis Videgaray Caso. La Estafa Maestra que es un caso en particular no existe. La estafa maestra es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles, porque dentro del proceso de Rosario Robles no hay facultades que hubieran permitido que ella podido tener disposición de los recursos de los cuales son mal llamados para la Estafa Maestra”.

Confirmó que Robles Berlanga se acogerá al criterio de oportunidad para contribuir como testigo colaborador en el proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de la República en torno a los desvíos de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)