El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción respondió a diputados locales por el acuerdo donde cuestionan la legalidad de su actuación y sus motivaciones políticas por haber cuestionado la elección de tres consejeros de la Judicatura, toda vez que los diputados ignoraron que los elegidos habían reprobado los exámenes de conocimiento pese a que era un requisito de ley.

Jesús Ibarra, integrante del Comité aclaró a los legisladores que emitieron una carta abierta para exigir rendición de cuentas no un exhorto, que sus facultades legales no están solo en la ley de sistema anticorrupción que revisaron los legisladores también en la constitución para pedir transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Sostuvo que no hay agenda de grupos políticos, pues lo han ligado con intereses de Raúl Padilla López.

“Es una manera muy ruin de identificarnos como un adversario, los ciudadanos no somos los adversarios de la clase política en este estado”.

Agrega que si no participaron en otros procesos como el nombramiento del Fiscal para Desaparecidos fue porque no los invitaron, y el Comité legalmente no puede intervenir en ese caso toda vez que en la ley que hicieron los propios diputados estipularon donde sí y donde no pueden participar. (Por Mireya Blanco).