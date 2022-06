La ex dirigente nacional del PRI, y actual senadora, Claudia Ruiz Massieu, se pronunció en contra de la moratoria constitucional que suscribió la coalición Va por México la semana pasada, asegurando que el trabajo legislativo no se puede cancelar a priori ni a rajatabla.

“Nosotros no compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a priori y rajatabla, sino como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad, analizar cada cosa que se propone, no importa quien la proponga y a partir de eso hacer un trabajo político y legislativo serio y tomar una definición de cómo votaremos para cada tema”.

Lo anterior previo a la reunión que siete ex dirigentes del partido sostendrán este martes con el actual presidente priísta, Alejandro Moreno, ante quien expondrán está visión parlamentaria y con quien analizarán los escenarios que hay de cara a las elecciones de 2023 y 2024. (Por Arturo García Caudillo)