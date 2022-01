Finalmente el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic fue sacado de Australia por no querer vacunarse contra covid 19. Luego de varios días en el centro de la polémica y llevado en tres ocasiones a tribunales, el fallo fue unánime de tres jueces en un golpe final a las esperanzas del serbio de perseguir un récord de ganar 21 torneos de Grand Slam en el Abierto de Australia.

Djokovic dijo después de la decisión que estaba extremadamente decepcionado porque significaba que no podía participar en el torneo, que comienza oficialmente mañana lunes.

“Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país”, dijo en un comunicado.

El presidente del Tribunal Federal, James Allsop, dijo que el fallo se basó en la legalidad de la decisión del ministro en el contexto de los tres motivos de apelación presentados por el equipo legal de Djokovic. Es decir no hubo justificación alguna, para evitar jugar sin la aplicación de la vacuna contra cobvid19. (Por Martín Navarro Vásquez)