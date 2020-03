Sobre la denuncia en contra del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo (en la foto), relativa a la explotación de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa, asegurando que está totalmente desligado de la empresa responsable de esta acción.

“Tiene que investigar la Secretaría del Medio Ambiente, y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno ya no pueden ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa”.

Agradeció el escrutinio público sobre este tema, porque antes esto no pasaba, lo cual le va a ayudar para convencer a Alfonso Romo sobre el mal que hacen los conservadores. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)