Tigres consiguió su primer triunfo de local en el Torneo, al derrotar 3-0 al Querétaro en el estadio Universitario con doblete de Nicolás el “Diente” López y anotación del francés Florian Thauvin, al respecto las palabras del entrenador, Miguel Herrera quien el triunfo le quita la presión generada en este inicio campaña.

“Pues estoy contento con todo, con el funcionamiento de los muchachos, la actitud, la determinación creo que hoy hicieron bien las cosas vamos ahí con esa idea de que el equipo vaya siendo más contundente, pero bien, me quedo con todo, la verdad que las dos son muy buenas cosas”

Por su parte, los Pumas siguen sin conocer el triunfo tras caer de visitantes por 3-0 ante Necaxa; el equipo de Aguascalientes domino el encuentro y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Alonso Escoboza, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre. Con solo 2 puntos de los 12 disputados el entrenador de la UNAM, Andrés Lillini, reconoció que peligra su permanencia al frente del equipo pero que el no renunciará.

“Si claro yo vine a ayudar en un momento muy complicado hace un año y tres meses atrás y bueno en el momento en el que el presidente crea que esto se tiene que descomprimir lo hablaré con el de forma personal y actuará la dirigencia como tenga que actuar, yo la verdad que se me torna muy complicado porque el jugador hace un gran esfuerzo, no nos alcanza, nos hacen gol desde 35 metros en los ángulos, llegamos y n o la podemos meter”.

Pumas solo tiene 2 de los 12 puntos que ha disputado hasta el momento.

Toluca y Mazatlán empataron a dos goles en la Bombonera; Ian González y Rubens Sambueza marcaron por los Choriceros, mientras que Camilo Sanvezzo y Emilio Sánchez anotaron por los mazatlecos.

Otro empate pero a un gol se registró en Tijuana entre Xolos y Puebla. Lucas Rodríguez hizo el gol de los Fronterizos y Guillermo Martínez igualo por el equipo de la Franja. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @TigresOficial)