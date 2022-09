En la recta final de la presentación de su cuarto informe de gobierno la mañana de este miércoles, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, aprovechó los reflectores para destapar sus aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Guadalajara en el proceso electoral del 2024.

“Desde Tlajo, reitero que estoy listo para lo que viene. Me siento preparado, me siento fuerte, me siento entero y me siento lo suficientemente activo para dar y entregar todo por la ciudad de Guadalajara y por el estado de Jalisco y por todo México, así es que a darle”.

El destape lo realizó ante el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el gobernador Enrique Alfaro, parte del gabinete estatal, los representantes del legislativo y judicial, así como el senador Clemente Castañeda, quien buscaría también la candidatura naranja para Guadalajara. (Por Gricelda Torres Zambrano)