Dos empresas reintegraron a las arcas de Tlaquepaque y Puerto Vallarta casi 800 mil pesos, entre las dos, para salvar a los municipios de un crédito fiscal en sus cuentas públicas 2016.

En un movimiento poco común, se dio a conocer que la empresa KKMM Laboratorio Creativo S.C. reintegro 270 mil pesos al municipio por una observación que se hizo al gasto del ayuntamiento en 2016, mientras que en Puerto Vallarta el corporativo que construyó la primera etapa del fraccionamiento La Primavera Hábitat Residencial regresó medio millón de pesos por obras en calles.

Es la voz de la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Mirza Flores Gómez:

“En el caso de Tlaquepaque es una empresa que tiene que ver con algún trabajo de tecnología, no sé si sean videos que se pagaron y no se realizaron, y en el caso de Puerto Vallarta son obras en estas calles que seguramente se hicieron pero no solventaron correctamente las observaciones”. (Por Mireya Blanco)