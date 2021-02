De manera intensa inició la jornada 7 de la Liga MX. El Atlético de San Luis le quitó el invicto al Santos Laguna un gol por cero, en juego celebrado en el estadio Alfonso Lastras. El único gol fue obra del argentino Nicolás Ibáñez al minuto 15′. En la recta final del juego fueron expulsado al intercambiar golpes, Felix Torres del Santos y Diego Pineda de San Luis. Al final llegó a la conferencia de prensa el brasileño Matheus Doria, para dar a conocer que su compañero el ecuatoriano Félix, sufrió un acto de racismo al ser expulsado.

“Estas cosas no se pueden permitir en el futbol de hoy, racismo, mi compañero de defensa Félix Torres está llorando en el vestidor. Sufrimos actos de racismo, somos todos iguales, el racismo es cosa antigua”. Después el propio ecuatoriano dio su punto de vista y dijo estar muy triste: “Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Para mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo. Amo mi color y a mis compañeros”.

Con el triunfo San Luis llega a los 10 puntos y Santos se queda en 12. (Por Martín Navarro Vásquez)