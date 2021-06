En una charla con amigos en su programa Atypical TeVe, el publicista Carlos Alazraki confirmó que ya compró al Atlético San Luis.

“Ah no les he platicado, ya compramos el San Luis, junto con unos gringos inversionistas. ¿Cómo se va llamar el equipo? Que les importa, todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos”.

La negociación que seguramente se oficializará en los próximos días ya la había anticipado el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola y todo apunta que el equipo se llamará Cuervos de San Luis a partir del próximo torneo del máximo circuito del futbol mexicano.

(Por Manuel Trujillo Soriano)