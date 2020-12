En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, al tratar un caso en particular, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado al Poder Judicial a dar celeridad a la resolución de este y todos los casos a su cargo, y aplicar el principio de una justicia pronta y expedita.

“Hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite y resolución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia este trayendo como consecuencia la afectación de un derecho como la libertad personal”.

En este caso en particular, el presidente López Obrador ofreció indultar a esta persona, acusada de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, y que lleva 13 años presa, pero que no puede salir, por un tema de formalidad procesal. (Por Arturo García Caudillo)