La Secretaría de Transporte informa que levantó 201 folios contra taxis amarillos por diferentes motivos en la supervisión que realizó el fin de semana, al activarse el Botón de Emergencia; y otros seis fueron retirados de la circulación por dar servicio colectivo.

El Director de Transporte Amilcar López García explica.

“Prácticamente 201 folios para taxis no todos, quiero ser muy claro, no todos por el tema de la tarifa, pero si por algunas quejas del servicio, ehh por operativos por no presentar la documentación debida, o hacer algunas condiciones indebidas en la circulación. Otros seis taxis fueron retirados por hacer labores de colectiveo”.

Admite que la principal queja que recibió la Secretaría de Transporte, es que muchos taxistas no respetaron la tarifa solidaria que debe aplicarse los fines de semana. (Por Claudia Manuela Pérez)