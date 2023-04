Por desviar recursos del Ayuntamiento de Tepatitlán para la reparación de una escuela particular, dos ex funcionarios de este municipio fueron vinculados a proceso por el delito de peculado.

Se trata de Mario Alejandro “N”, ex director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y José “N”, Jefe de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos en esta administración.

Estos personajes fueron señalados de ordenar a personal del municipio apoyar con mano de obra el mantenimiento de una escuela privada ubicada en el mismo municipio, hechos ocurridos en mayo de 2022.

Para evitar la prisión, acordaron con el ayuntamiento realizar un pago reparatorio del daño por 12 mil pesos y hacer una donación de seis mil pesos al DIF municipal, con lo que obtuvieron la suspensión condicional del proceso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)