Porque se excedieron en el uso de sus atribuciones una pareja de policías de Guadalajara deberá reparar el daño a un hombre al que extorsionaron para no detenerlo.

De acuerdo con la carpeta de investigación los oficiales Luis Eduardo “N” y Felipe “N” acudieron en junio del año pasado una tienda para detener a una persona que fue sorprendida intentando robar producto.

Aunque el supuesto ladrón fue detenido en flagrancia el dueño del establecimiento decidió no presentar cargos contra él.

Sin embargo los dos policías le hicieron creer que estaba detenido y lograron que les pagara cuatro mil 500 pesos como una supuesta multa, a pesar de que no había ningún procedimiento en su contra.

El hombre denunció a los elementos ante la Fiscalía Anticorrupción y aunque inicialmente fueron vinculados a proceso lograron que el juez otorgará la suspensión condicional del proceso a cambio de que le pagaran 10 mil pesos como reparación del daño a la víctima y que donaran otros mil pesos a los Hospitales Civiles, entre otras medidas cautelares. (Por José Luis Escamilla)