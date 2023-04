La Secretaría del Medio Ambiente informa que han sido sancionados mil 169 automovilistas por no realizar la verificación vehicular, con placas terminación 1 y 2.

Detalla que hasta el momento, han sido supervisados dos mil 845 automotores en el módulo itinerante que se instala en diferentes puntos de la metrópoli, en donde el 41 por ciento de los vehículos no cuentan con la verificación.

Recuerda la dependencia que la multa por no verificar el automóvil es de dos mil 074 pesos con 80 centavos.

Las supervisiones iniciaron en marzo pasado.

Según el calendario mes-placa en abril deben verificar los autos terminación 4 y debieron ya haber hecho el trámite los vehículos con terminación uno, dos y tres. (Por Claudia Manuela Pérez)