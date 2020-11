La Ley de Ingresos de Guadalajara contempla en 2021 multas hasta por 86 mil pesos a quienes no atiendan disposiciones sanitarias, particularmente lineamientos y restricciones en materia de Covid-19.

El artículo 106 establece un catálogo de sanciones a quien no atienda las medidas sanitarias emergentes, no desinfecte utensilios usados por particulares en giros comerciales, no realice adecuaciones físicas a sus locales, abra lugares en contravención de los protocolos, conglomere espacios y finalmente la sanción más elevada pero más ambigua en su redacción, realizar conductas que atenten o generen peligro inminente a la salud pública.

El jefe de gabinete Erik Tapia explica que la multa que se aplicaba para temas Covid era genérica y buscan dar a inspectores herramientas para ser puntuales en atacar los incumplimientos.

“Con esto tratamos como de desmenuzar la hipótesis que se tenía general para poder tener una herramienta más de trabajo”.

Las multas del catálogo son concurrentes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)