La nueva ley Antitabaco aprobada por el Congreso local prevé un arresto hasta por 36 horas para los fumadores que no respeten los nuevos espacios que deberán adecuar restaurantes, bares y otros establecimientos, informa el presidente de la Comisión de Salud, Arturo Lemus.

La norma prevé que los fumadores serán apercibidos para apagar su cigarrillo o cigarrillo electrónico, y en caso de hacer ignorar la petición, el responsable tendrá que avisar a la fuerza pública si es que quiere librar la multa prevista para los negocios que violen la disposición como 100 libre de humo.

“Ellos no pueden meterse en problemas con la gente, eso sería algo muy díficil, muy delicado, ellos tendrán que hablar a Coprisjal o a los propios ayuntamientos para que ellos sean quienes inviten a la persona a no estar fumando”.

Las sanciones podrán quedar sin efecto cuando se sometan a tratamientos contra el tabaquismo. (Por Mireya Blanco)