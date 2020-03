Los ayuntamientos serán los encargados de la vigilancia, supervisión y eventuales sanciones contra las empresas que no respeten la suspensión de actividades que pidió el Gobierno Federal hasta el 30 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El académico de la Universidad Panamericana, José Antonio Ávalos Gutiérrez, explica que serían acreedores a multas los negocios que no figuren en la lista de actividades esenciales.

“Excluye terminántemente lo que son discotecas o centros nocturnos, gimnasios, clubes deportivos, escuelas primarias, secundarias, prepa, porque habla de que las estancias infantiles y guarderías esas sí pueden abrir”.

En los negocios que sí podrán funcionar no debe haber concentraciones mayores a 50 personas.

Entre las actividades esenciales están alimentos, atención médica, de seguridad, emergencia, guarderías y estancias infantiles, entre otros. (Por Mireya Blanco)