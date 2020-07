Los operativos para vigilar el uso del cubrebocas en el transporte público no van solo en contra del chofer, pues también a los usuarios que se nieguen a usarlo se les obligara a bajar de las unidades y se les negará el servicio, advierte a Notisistema el Secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor.

“Eso sucede todos los días estamos bajando ya de las unidades a quien no lo quiere usar a pesar de que se les regala, estamos apercibiendo a los que lo usan mal y también estamos sancionando al chofer que no lo porta o que permite que otros no lo hagan.”

Indica que en los operativos se tiene registro de 300 sanciones por no sanitizar unidades y más de 250 en contra de operadores que no utilizan bien el cubrebocas, además de tres pasajeros a quienes bajaron del camión por no protegerse y proteger a los demás.(Por Víctor Montes Rentería)