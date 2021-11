En el marco del Parlamento Juvenil que se celebra en el Senado de la República, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, canceló de última hora su participación en el evento, bajo el argumento de que se encuentra en un periodo de reflexión, así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Hoy tenía una ponencia-conferencia, pero ha decidido estar en reflexión. Saben ustedes que esa es una tradición franciscana. Hoy está en silencio, en el lenguaje masónico cuando ya no participas en talleres, en trabajos o te retiras, se dice: estoy en sueños. Él está en silencio y lo vamos a respetar”.

Aún así trató de convencerlo, explicó, asegurándole que se trataba de una actividad académica y no político-partidista, pero aún así se negó. (Por Arturo García Caudillo)