El goleador de nacionalidad mexicana y peruana, Santiago Ormeño, se convirtió en el refuerzo del Club León para el próximo torneo Apertura 2021. Ormeño quien fue por dos torneos el hombre gol de Puebla, fue comprado por Grupo Pachuca y este viernes fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del cuadro Esmeralda. La directiva hizo una presentación diferente, pues regaló playeras firmadas por el jugador a algunos aficionados.

“Ya por fin me voy a poner la verde y esperemos que no sea la única. Y dale y dale verde dale”, fueron las primeras palabras de Ormeño.

Además dedicó unas palabras al Puebla: “Hace cuatro años llegué vestido de blanco a una prueba intentando mostrarle a todos que estaba preparado para el reto que venía. Que tantos años de esfuerzo, dedicación y sacrificio habrían valido la pena. Me voy sabiendo que en cada momento que defendí esta camiseta, lo hice con todo mi corazón y todas mis fuerzas siempre”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoFCLeón)