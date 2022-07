El Guadalajara presentó ayer a Santiago Ormeño como su refuerzo para este Torneo de Apertura, ocupará el lugar del lesionado JJ Macías y dice que está ante la gran oportunidad de su carrera y que se partirá el alma por las Chivas.

“Totalmente una responsabilidad muy grande y yo la veo como una gran oportunidad estoy muy feliz me había quedado con un mal sabor de boca ya había estado aquí por diferentes circunstancias no pude quedarme, entonces esto lo veo como una revancha y pues yo vengo a aportar a dar lo mejor de mí y pues creo que como delantero te piden goles y me voy a partir el alma para que esto se dé”.

El seleccionado peruano llega procedente de León y podría debutar mañana de rojiblanco en el juego ante los Panzas Verdes en el arranque de la fecha 4. (Por Manuel Trujillo Soriano)