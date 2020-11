El problema de las citas para atención en el Sistema de Administración Tributaria ya fue resuelto, pues se pusieron más candados para evitar que se haga negocio, así lo informa la titular del SAT, Raquel Buenrostro.

“Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables, atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran los que ls vendían. Y obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT. Se identificaron en qué administraciones tributarias eran, que despachos eran y qué era lo que estaban utilizando. Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots, porque también otra medida de seguridad que se metió es que no pudieran pedir citas si no era el buzón del contributario. Entonces cuando se dan de alta, aparte de dar su RFC dan un buzón, un correo”.

El robo de citas estaba, añadió, en los estados de Jalisco y Nuevo León, pero con las nuevas medidas se seguridad logró reducirse este fenómeno. (Por Arturo García Caudillo)