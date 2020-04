Para compra de despensa, medicinas, y gastos diversos que no se alcanza a cubrir por la suspensión de actividades decretada como parte de la emergencia sanitaria por Covid-19, cientos de personas hacen fila esta mañana en el Centro Cultural El Refugio para obtener el apoyo por cuatro mil pesos que ofreció el Ayuntamiento de Tlaquepaque.

El recurso, dicen las familias, alcanzará para cubrir apenas lo indispensable durante unas semanas, quienes ven con preocupación que el aislamiento se vaya hasta el último día de Mayo.

“Sobre todo para evitar que la gente se desespere tanto y llegue a actos no se criminales y cosas así porque tengo un sobrino al que asaltaron y lo único que le quitaron fue su despensa. Pues es que tengo un bebé de un año y mi esposo trabaja de Uber entonces ahorita no hay tanto trabajo. Yo lo voy a usar porque somos en la familia mi papá y yo porque yo trabajo en casa pero en este momento la señora me dijo que no fuera hasta que no terminara la contingencia”

Los apoyos son de cuatro mil pesos, y para acceder a estos hubo una etapa de registro previo. (Por Mireya Blanco)