Por mayoría, seis votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de la Consulta para llevar a juicio a los expresidentes pero reformuló la pregunta que se hará a los ciudadanos, aunque, como explica el ministro Javier Laynes Potisek, la justicia no debería ser consultada.

“Las autoridades de procuración de justicia, fiscalías y policías, entre otras, nunca deben de actuar o dejar de actuar, como cuando no deben de actuar porque no hay elementos, como consecuencia de presiones, de opiniones o de emociones, ni de parte de los gobiernos, ni de parte de los poderes fácticos, ni siquiera de parte de nosotros mismos, es decir de los ciudadanos”.>

La pregunta dice ahora: ¿Está usted de acuerdo en llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos para garantizar los derechos de las posibles víctimas?. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)