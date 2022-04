El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya que es violatorio de los derechos humanos, como explica la ministra ponente, Norma Lucía Piña.

“Por tanto, se concluye que el decreto impugnado genera un impacto fuerte en los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos perdonales.

Este padrón no se justifica, legislativamente hablando, explicó, pues no mantiene un equilibrio entre datos y privacidad; y no se justifica, pues otros ordenamientos legales ya prevén la colaboración entre autoridades y empresas de telecomunicaciones en caso de la comisión de delitos. (Por Arturo García Caudillo)