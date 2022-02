A pesar de que siete de los once ministros se manifestaron en favor de modificar el texto, debido a que no se alcanzó la mayoría calificada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la pregunta originalmente planteada por el Poder Legislativo para la consulta de Revocación de Mandato. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, uno de los cuatro que votó en contra, expresó.

“¿Cómo incide negativamente esta pregunta en estos principios? ¿De qué manera argumentativamente, porque no lo he escuchado aquí se concluye que este pregunta vulnera los principios democráticos de los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución General? ¿Qué parte de estos preceptos vulnera, qué principios de de estos preceptos vulnera? Desde mi punto de vista ninguno”.

Por ello, la pregunta será la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine el periodo?”. (Por Arturo García Caudillo)