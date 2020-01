La Suprema Corte de Justicia invalidó por completo las leyes del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, por vicios durante el procedimiento en la Asamblea Legislativa.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte anuló el decreto por el que se expidieron las leyes aprobadas en una sesión extraordinaria de la Asamblea en julio de 2017.

Los ministros explicaron que la Asamblea no convocó debidamente a la sesión extraordinaria, no repartió los dictámenes respectivos y no justificó de manera suficiente los trámites para expedir las leyes. (Foto: Cuartoscuro.com)