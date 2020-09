La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la reforma electoral en Jalisco, en el apartado que se refiere a la modificación de los tiempos para el arranque del proceso.

Los diputados argumentaron que con motivo de la pandemia, el proceso electoral en Jalisco arrancaría en 2021 y no en octubre de este año, sin tocar el monto del dinero que reciben los partidos políticos.

No obstante, este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra vez corrigió la plana a diputados locales y determinó que el argumento no es válido para mover la fecha ni para recortar de 60 a 30 días el tiempo que tienen los partidos para buscar el voto.

Ademas, declaró inconstitucional los cambios en la fórmula para calcular el financiamiento público local que reciben los partidos en año no electoral.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por Morena, Somos antes Encuentro Social y el PRD, que argumentaron inequidad para los nuevos partidos frente a los que ya gobiernan para darse a conocer entre la población de cara al 2021.

