La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Grupo Salinas deberá cubrir 33 mil 306 millones de pesos en impuestos al SAT, fallo que el conglomerado calificó como una “violación abierta” a sus derechos humanos.

En un comunicado, la empresa acusó que la decisión siguió “instrucciones del Poder Ejecutivo” y que los ministros ignoraron argumentos de fondo, además de omitir lo que consideró un “acoso político” acumulado durante más de una década.

También señaló 285 menciones en conferencias oficiales y campañas de desprestigio contra Ricardo Salinas Pliego.

El empresario reaccionó en redes al afirmar que espera resultados del dinero que deberá pagar.

El grupo anunció que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para impugnar multas y lo que asegura son cobros inconstitucionales.