Aunque será hasta mañana cuando se decida sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila a declarar inconstitucional la prohibición absoluta del aborto. El Estado no debe criminalizar a las mujeres por esta causa, asegura el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

“Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no sólo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. Hoy como tribunal pleno se nos presenta una vez más la oportunidad de defender los derechos de las mujeres y de contribuir a la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos iguales en dignidad y derechos”.

Durante la sesión de este lunes, ocho de los once ministros se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional castigar con pena de prisión a las mujeres que se practiquen un aborto. (Por: Arturo García Caudillo)