La mexicana Renata Zarazúa no pudo seguir con el sueño en el torneo de tenis de Roland Garros al ser eliminada este miércoles en la segunda ronda ante la ucraniana Elina Svitolina, tercera cabeza de serie, por parciales 6-3, 0-6 y 6-2 en 1 hora y 35 minutos. Por momentos Zarazúa, que hoy celebra 23 años, dio buen juego, pero no le alcanzó para seguir en el abierto francés.

En el torneo de Grand Slam, ya no hay mexicanos pues ayer Santiago González quedó eliminado del Torneo de dobles. (Por Martín Navarro Vásquez)