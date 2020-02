En el tercer día de la entrega del programa Mi Pasaje a la Secretaría de Asistencia Social se le terminaron los boletos.

A las 10 de la mañana en módulos como San Jacinto, Oblatos y Agua Azul, esto ocurrió.

“¿Qué fue lo que le dijeron aquí con los boletos?… Ahorita que no hay, no hay boletos ya se acabaron, hasta mañana… Que se les terminaron ahorita de momento ya los boletos, que hasta mañana volvemos a regresar porque ya ahorita ya no hay, no nos pueden atender ya ni a los citados, ni a los de la “A”, “B” y “C”.

Decenas de adultos mayores y personas con discapacidad que desde muy temprana hora se formaron a pesar de la lluvia tuvieron que regresarse con las manos vacías de los módulos del programa Mi Pasaje, porque simplemente los boletos se terminaron. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)