Se agota el plazo para la vacunación de refuerzo contra Covid-19 en adultos, por lo que el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Angel Nuño Bonales, hace un llamado a la población a aprovechar los últimos días si ya transcurrieron cuatro meses de la última dosis

“Una vez que termine esta campaña, pues no va a haber dosis de refuerzo. Entonces quien se la está pensando corre el riesgo de que ya no le toque un refuerzo”.

Nuño Bonales advierte que terminada la campaña no se sabe cuándo volverá a haber dosis de refuerzo.

Si ya pasaron cuatro meses, insiste, la gente debe vacunarse, sobre todo ahora que aumentan los casos. (Por Gricelda Torres Zambrano)