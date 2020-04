La Universidad de Guadalajara está alineada a los plazos que marcó el gobierno Federal para las medidas de aislamiento hasta el 30 de abril, pero el día 19, presentará otro corte del modelo predictivo de la pandemia de Coronavirus y cambios en su calendario, señala el rector, Ricardo Villanueva.

“Dejando claro que sí nos vamos a alinear a la propuesta federal, pero para no confundir a la comunidad universitaria quisiéramos como rehacer el calendario porque no nada más dependen las clases, porque hay muchísimos trámites, no es nada más el tema de las clases. Entonces que nos permitieran el 19 de abril proponer un nuevo calendario, pero claro que nos vamos a alinear al plazo que la propia secretaría de Educación está dando”.

El Rector de la UdeG indica que la Universidad también propondrá un modelo económico para estos tiempos de crisis. (Por Claudia Manuela Pérez)